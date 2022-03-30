بدء الفرز في انتخابات التجديد النصفي للبيطريين ونقابة قنا الفرعية

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ونقابة قنا الفرعية ٢٠٢٢، غلق باب التصويت فى تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال الدكتور محمد عفيفي سيف أمين سر اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، إن اللجان الانتخابية البالغ عددها 40 لجنة على مستوى الجمهورية شهدت إقبالا هادئا فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت، وشهدت تزايدا فى معدل الحضور من بعد الظهيرة من الأطباء البيطريين للمشاركة فى عملية الاقتراع، نظرا لإجراء الانتخابات فى يوم عمل، مشيرا إلى أن الكثير من الأطباء يتجهون بعد انتهائهم من أعمالهم للجان الانتخابية.

وأشار إلى أنه تم غلق باب التصويت في تمام الساعة السادسة مساءً، وبدأت اللجان فى أعمال فرز الأصوات فور غلق باب التصويت تحت إشراف قضائى كامل على مستوى اللجان ال ٤٠ على مستوى الجمهورية.