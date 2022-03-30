محافظ القاهرة يتفقد عددًا من المنافذ والمعارض للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

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تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال، اليوم، عددًا من المنافذ والمعارض التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ القاهرة - في بيان اليوم - أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين، مشددًا على المسئولين عن المعارض إحكام الرقابة عليها والتأكد من بيع السلع المخفضة للمواطن العادي لمنع المتاجرة بها ليصل الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن سلسلة معارض "رمضان كريم" التي تقيمها محافظة القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على جميع السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ومستلزمات رمضان.

وقال عبد العال إن هذه المعارض تم نشرها في كافة أحياء العاصمة بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، مضيفًا أنه تم نشر عدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات بعدد من أحياء العاصمة بالتعاون بين مديرية التموين وجهاز شباب الخريجين بالقاهرة استجابة لرغبة المواطنين في تقريب منافذ البيع إليهم للاستفادة من التخفيضات، كما تم زيادة عدد المنافذ التموينية وشوادر بيع السلع الغذائية التابعة لمديرية تموين القاهرة لأكثر من 30 منفذًا جديدًا لتغطية كافة أحياء العاصمة وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

ووجه محافظ القاهرة، بتكثيف حملات إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وإدارات التموين على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية للتأكد من التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع ظاهرة احتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

رافق المحافظ في جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

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