بتصوموا قبل رمضان؟.. جبالي يمازح النواب: هل الصيام في شعبان مستحب أم واجب؟

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مخاطبًا أعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، قائلًا: "شهر رمضان لم يأتِ بعد.. أنتم بتصوموا قبلها ولّا إيه؟".

وواصل رئيس المجلس، موجهًا حديثه إلى "النواب": "فين حزب النور؟ هل الصيام في شعبان مستحب ولَّا واجب؟!"، موجها التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان .

وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستين نائبًا آخرين؛ أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

واستعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون العمل الأهلي.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكل ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.