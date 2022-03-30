بمكافأة مالية| "القوى العاملة" تعلن حاجتها إلى موظفين بالدولة.. رابط التقديم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022/ 2026، نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة.

وقالت الوزارة إنه على مَن يرغب في المشاركة في الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط :اضغط هنا

ونوهت "القوى العامة" بضرورة أن يرفق باستمارة التسجيل المستندات التالية: (صورة بطاقة الرقم القومي- بيان حالة وظيفية- موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة).

البيانات الأساسية والوظيفة:

الاسم الرباعي

الرقم القومي

تاريخ ومحل الميلاد

الجنسية

محل الإقامة

المحافظة​

قسم/ مركز

حي/ قرية

شارع

محمول أساسي/ واتس آب / أرقام التليفونات :

الميل الإلكتروني

الوظيفة الحالية

جهة العمل الحاليــة

المنظمة النقابية المنضم لها إن وجدت

المرفقات

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

بيان حالة وظيفية حديث

موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة