بعد قليل.. بث مباشر لاصطدام أطنان من الخردة الفضائية بالقمر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إجراء لقاء وبث مباشر على "زووم" وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" الحطام الفضائي المتوقع اصطدامه بالقمر خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن البث المباشر يأتي في تمام الساعة ٨:٣٠ مساء اليوم الخميس.

وكان الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف حقيقة اصطدام 3 أطنان من "الخردة الفضائية" بالقمر غداً الجمعة، لتحدث فوهة بركان يمكن أن تتسع لعدة مقطورات جرارة.

وقال شاكر لمصراوي، إن هذا الأمر منذ شهرين تقريبًا ومن الصعب تحديد هويته كونه من بقايا مركبات الفضاء التي أطلقت من الستينيات حتى الآن، وتعتبر تلك الأجسام الفضائية من أخطر الأجسام التي تدور حول الأرض و تزيد أعدادها مع الزمن.

وأضاف رئيس قسم الفلك، أن هذه الأجسام تشكل خطورة كبيرة على الإنسان حال سقوطها على الأرض، خصوصا إذا وقعت على أماكن مأهولة بالسكان.

وأشار شاكر، إلى أن المراصد الفلكية، ووكالة ناسا، ومرصد حلوان بمصر، يتابع تلك الأجسام أولا بأول، مؤكدا أن مرصد حلوان يمتلك أحد المناظير بمرصد القطامية لمتابعة ورصد تلك الأجسام.

وحول مدى تأثير هذه الأجسام على القمر أو حياة الإنسان، قال رئيس قسم الفلك، إن ذلك يكون حسب حجمها ومنطقة الهبوط، فلو سقطت على الأرض ستوثر بالفعل.

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