​رئيس "زراعة الشيوخ": إنجازات السيسي في القطاع الزراعي قللت حدة الأزمة الاقتصادية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، أزمة التضخم الاقتصادي العالمي وتأثيرها على أسعار السلع والمنتجات الزراعية في مصر.

وأكد الجبلي أن التضخم العالمي من أخطر المشكلات التي تعاني منها دول العالم ومن بينها مصر، حيث يتسبب في أعباء اقتصادية واجتماعية على المواطنين ويعيق عملية تخصيص الموارد، مضيفًا: "كان لذلك التضخم تأثير على الأسعار العالمية لأغلب المحاصيل الزراعية ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية".

وأشار الجبلي إلى أهمية زراعة المحاصيل الزيتية والاهتمام بتصنيعها وإعادة هيكلة المصانع الحالية لزيادة الإنتاج، والاهتمام بالتوسع في تصنيع الأعلاف واستغلال قانون الزراعة التعاقدية في تنفيذ ذلك.

واقترح الجبلي قيام اللجنة بالتنسيق بين قطاع منتجي الدواجن ووزارة الزراعة لتسهيل إجراءات التعاقد على زراعة المحاصيل المستخدمة في الأعلاف، مشددًا على أهمية بحث توفير دعم لمن يزرع تلك المحاصيل الهامة لتشجيع زراعتها.

وأشار رئيس اللجنة، الى أهمية زيادة حجم الصادرات المصرية لزيادة الحصيلة الدولارية لتغطية الاحتياجات، بالإضافة الى جذب الاستثمارات ووضع خطط للسيطرة على الأسعار والاحتكار مثلما تم في منظومة الخبز الحر بتحديد أسعاره.

وأشاد الجبلي، بإنجازات الرئيس السيسي في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أنها ساعدت في تقليل حدة الأزمة الحالية، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس بزيادة مساحات القمح، وما تم في استصلاح الأراضي مثل مشروع المليون ونصف فدان، والدلتا الجديدة والصوب الزراعية وما يتم من تنمية في سيناء وتسهيلات للاستثمار فيها.

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