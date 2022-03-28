400 نقطة لاستلام الأقماح المحلية.. التموين: نستهدف توريد 6 ملايين طن قمح

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ‏الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا لعام ‏‏2022 تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة استعدادًا ‏لاستقبال الأقماح المحلية لعام 2022 في الأول من إبريل، مؤكدًا أن مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى.

وأشار وزير التموين، إلى أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابق للمواصفات ‏الموضوعة، موضحًا أن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى ‏الخامسة مساءًا في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات ‏التوريد أمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجدة أمام نقاط ‏التوريد أيضا.

وأضاف أن الوزارة تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح ‏محلي، مشيرًا إلى أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.

من جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، إن القرارات الوزارية حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان إلى 12 ‏أردب على الأقل، مشيرًا إلى أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه ‏تحت طائلة القانون وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة، مؤكدًا أن وزارة ‏الزراعة قدمت حصرًا كاملاً للمساحات المنزرعة من القمح، مشيرًا إلى تشكيل غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام.

ووجه متحدث الوزارة، بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعة الأمر بالإضافة إلى ‏غرف العمليات الفرعية بالإدارة التابعة للمديريات لمتابعة نسب التوريد والتزام ‏المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.

وأكد "كمال"، أن سعر التوريد ‏المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي أقره الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي، مؤكدًا ان الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر وسرعة ‏توريد الأقماح المحلية المنتجة لديهم.