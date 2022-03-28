بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة " الزيادة السكانية"

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ناقشت الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر.

وشهدت اللجنة سلسلةَ اجتماعات الفترة الماضية، بمشاركة عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية.

واستمعت اللجنة لرؤية وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان، أن القضية السكانية على أولويات اللجنة الفترة المقبلة.

وقال: "بدأنا في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية على التنمية المستدامة وكيفية احتوائها"، مشيرًا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسين عامًا، وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.

وكشف رئيس لجنة الصحة والسكان الدكتور محمد جزر، أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تعكف على إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية، والحلول المقترحة على كافة المحاور، سواء التنمية المستدامة، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتوزيع الديموجرافي للسكان.

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