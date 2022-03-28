نقابة الأشراف تحذر من الانتهاكات الصهيونية لحرمة المسجد الأقصى خلال شهر رمضآن

كتب - محمود مصطفى:

حذرت نقابة الأشراف، على لسان السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، من عواقب الانتهاكات الصهيونية لحرمة المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، خلال لقائه الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، أن العالم العربي والإسلامي لن يصمت ويرفض أي تدخل في شئون المسجد الأقصى.

وأكد نقيب الأشراف، تأييد موقف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم للشعب والقيادة الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

من جانبه، أبلغ الدكتور محمود الهباش تحيات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن لـ محمود الشريف نقيب الأشراف، مثمنا دور نقابة الأشراف في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وبث روح التسامح والألفة والمحبة.