العناني يشيد بموافقة "الوزراء" على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٣١ أكتوبر

كتب- مصراوي:

ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أمس الأحد، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمقر الوزارة بالزمالك.

وبدأ العناني الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، مقدماً لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

واستهل الوزير كلمته بتوجيه خالص الشكر لكل مَن أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر من الوزارات وجهات الدولة المختلفة وممثلي القطاع السياحي المصري سواء الحكومي أو الخاص، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وفريق العمل من قيادات وزارة السياحة والآثار والإدارات المختصة، على جهودهم المبذولة في ما يخص ملف عودة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم؛ حيث كانوا على متابعة مستمرة على مدار الساعة على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن القطاع السياحي الخاص قد أبدى تعاوناً كبيراً وكان على قدر عالٍ من المسؤولية في هذا الملف.

وأشار الوزير إلى أن لقاءاته الرسمية والمهنية التي عقدها خلال زيارته التي اختتمها أول من أمس لكل من ألمانيا والمملكة المتحدة، قد شهدت إشادة واسعة من قِبل الجانبين بما قامت به الدولة المصرية من إجراءات في إدارتها هذا الملف؛ مما يؤكد احترام مصر جميع السائحين من كل دول العالم الموجودين بها ويعكس رسالة طمأنة وثقة لكل السائحين ومنظمي الرحلات في المقصد السياحي المصري.

وقام العناني باستعراض تطورات موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٣١ أكتوبر المقبل بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.

وأكد الوزير أهمية التوسع في العديد من الإجراءات الترويجية للمقاصد والمدن السياحية المصرية المختلفة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة؛ خصوصاً في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وناقش الاجتماع قواعد الحملات الترويجية المشتركة، إلى جانب مناقشة مقترح إطلاق حملة ترويجية لمصر في السوق العربي خلال شهر رمضان المبارك، وتم عرض عدد من المقترحات للترويج للمقصد السياحي المصري؛ ومنها مقترح عرض مجموعة من الأفلام الدعائية عن المقصد السياحي المصري عبر الشاشات الموجودة في أحد الميادين الكبرى ببعض دول العالم.

وتم الإشارة إلى حملة Follow the Sun التي أطلقتها الهيئة منذ ١٦ مارس الجاري ولمدة ٨ أسابيع، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022، وذلك في عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم إحاطة المجلس بترؤس واستضافة مصر اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثامنة والأربعين على مدار يومي 28 و29 مارس الجاري بمدينة القاهرة.