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"عمال مصر" يطالب بنشيد وطني يعبر عن العمال ومواقفهم

02:30 ص الإثنين 28 مارس 2022
"عمال مصر" يطالب بنشيد وطني يعبر عن العمال ومواقفهم

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

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كتب- يوسف عفيفي:

دعا مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، شعراء مصر المحبين للطبقة العاملة، إلى العمل على تأليف شعر بحق العمال المصريين وتولي هذه المهمة التي تخلد ذكراهم للأبد.

يأتي ذلك قبل شهر من حلول عيد العمال، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث يحتفل ملايين العمال في مصر والعالم بعيد العمال.

وقال البدوي في تصريحات لمصراوي: "أتعجب من عدم وجود نشيد وطني يعبر عن عمال مصر بجانب النشيد الوطني".

وتابع البدوي: "هناك اتحادات عمالية وليدة كان لها السبق في أن يكون لهم نشيد يعبر عن المواقف الوطنية لهم، وكذلك المواقف التضامنية والمطلبية".

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