غدًا استئناف الموسم الثقافي لوزارة الآثار بعد توقف عامين



(مصراوي):

تستأنف وزارة السياحة والآثار، غدًا الاثنين بقاعة أحمد باشا كمال بمقر الوزارة بالزمالك، نشاط الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد توقفه لمدة عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية أن الموسم الثقافي يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية يتم عقدها شهريًا على مدار العام لاستعراض نتائج أعمال حفائر البعثات المصرية والأجنبية العاملة بالمواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه من المقرر أن يستهل الموسم الثقافي هذا العام أولى محاضراته حول أعمال ونتائج بعثة الدومنيكان في معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز، والتي تمكنت من الكشف عن شبكة أنفاق تمتد من بحيرة كينج ماريوت إلى البحر الأبيض المتوسط، هذا بالإضافة عرض أعمال المسح التصويري التي تمت بالموقع، مع عرض 34 خريطة ومخطوطة ونصوصًا أصلية قديمة.

هذا وتجدر الإشارة إلى إنه وفقًا لمصادر مكتوبة فقد ضرب الساحل المصري ما لا يقل عن 23 زلزالًا بين عامي 320 م و 1303 م، مما أدى إلى إنهيار جزء من معبد تابوزيريس ماجنا وغرقه تحت الأمواج. وتعمل البعثة حاليا لأول مرة لاستكشاف جزء مغمور من المعبد تحت الماء.