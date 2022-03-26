مؤهل وبدون.. تفاصيل الملتقى التوظيفي للشباب بالجيزة- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حضور فعاليات ملتقى توظيف الشباب الذي أقيم اليوم بمدرسة حسام الدين بشارع العشرين بحي بولاق الدكرور و تقدم خلاله 1700 شاب وفتاة للحصول على فرص عمل من ضمن 5 آلاف فرصة عمل أتاحها الملتقى بجميع التخصصات.

يأتي الملتقى انطلاقا من دعم محافظة الجيزة لكافه المبادرات التي تهدف إلى تنمية المجمتع حيث جاء بالتعاون مع الدكتور حسام المندوة الحسيني عضو مجلس النواب وبمشاركه مديرية القوى العاملة وجهاز رعاية وتشغيل الشباب وبمشاركة ٥٠ شركة من الشركات العامله في السوق المصري.

ويوفر فرص عمل للشباب حاملي جميع المؤهلات سواء عليا ومتوسطة إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي "بدون مؤهل"، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يريده.

وعقب أفتتاح المحافظ للملتقي تفقد أروقته لمتابعة إقبال الشباب والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى مؤكداً أنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة فى العمل، مشيراً إلى أن الشركات والجهات المشاركة في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل.

ورحب المحافظ بكافة المبادرات المجتمعية مؤكداً أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنظيم العديد من الملتقيات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال حضوره فعاليات الملتقى، هند عبد الحليم نائب المحافظ و والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وعبد الله نور رئيس حي بولاق وعزه وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب ومحمد عيسى مديرية القوى العاملة واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة.