شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد "ظاهرة جوية ودرجات حرارة"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة المناطق.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، اليوم السبت، أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع حيث تسجل القاهرة 21 درجة.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي: