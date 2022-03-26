وزير القوى العاملة يشهد حفل مبادرة "فرحة عمري" لزواج أربعة أيتام بالأقصر

الأقصر- (أ ش أ):

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، فعاليات حفل زواج أربعة أيتام، ضمن مبادرة "فرحة عمري" التي تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة؛ لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التي تسهم في إحداث التنمية البشرية المطلوبة، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم في المجتمع.

شارك وزير القوى العاملة، في حفل الزواج، رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، في مشهد إنساني رفيع في مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات أيتام الأب، وكان الوزير ورئيس الجامعة وكيلين لعروسين منهما، بحضور مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم، ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، وعضو مجلس الشيوخ محمد عطا الله، ومحمد عبد القادر نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفي الهم، وعدد من أهالي المحافظة.

يأتي ذلك في إطار جولة وزير القوى العاملة محمد سعفان الميدانية لمحافظات الصعيد "الأقصر وقنا وأسوان"، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة؛ لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.