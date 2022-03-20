رئيس المركزي للتعمير يتفقد أعمال ترميم جامع عمرو بن العاص

كتب- أسامة علي:

تفقد اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص، يرافقه المهندس إمام عفيفي نائب رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس طه دياب مدير إدارة صيانة القصور والآثار المنفذة للأعمال.

جدير بالذكر أن الجامع يعود تاريخ إنشائه إلى عام 21 هجرية ويعد ثاني أقدم جامع أثري في مصر وتبلغ مساحته الكلية حوالي 27800 متر مسطح بارتفاع واجهات خارجية 10 م، وقد شملت أعمال الترميم الواجهات الخارجية والمآذن وأعمال الأسقف الداخلية وأعمال السطح وأعمال الكهرباء إضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للأسقف الخشبية والزخارف والمنبر إلى جانب أعمال الموقع العام.

ويحتوي الجامع على ثلاث بوابات منهم بوابة رئيسية وبوابتين جانبيتين و عدد 2 مأذنة - قبة وأروقة للصالة بمسطح 10500 م2 وتحتوى على 232 عمود موزايكو – عدد 149عمود رخام – عدد 7 عمود أثري وكذا عدد 3 محراب – عدد 3 منبر وصحن داخلى بمسطح 2500م2 ويشمل ميضأة بها 14 مخرج مياه ، كما يشمل ساحة خارجية بمسطح 14300م2 تضم محراب ، وتشمل الأعمال رفع كفاءة دورات المياه للرجال وإنشاء عدد 50 عين جديدة ورفع كفاءة دورات مياه السيدات بعدد 20 عين.