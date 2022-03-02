أمين "البحوث الإسلامية": حريصون على تواصل الوعاظ مع الشباب لترسيخ قيم المجتمع المصري

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع حرص المجمع على تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بشكل فعّال مع الشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري، والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة، مشيرًا إلى التأهيل العلمي المستمر للوعاظ والواعظات، بما يؤهلهم لمتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، مع محافظ سوهاج طارق الفقي، لبحث الاحتياجات الدعوية وسبل تكثيف العمل الدعوي في المحافظة، بحضور الشيخ ياسر الفقي الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، والدكتور حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومدير عام منطقة وعظ سوهاج.

وقال عياد "إن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يحرص على تكثيف الجهود اليومية لتوعية المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة"، مشيرا إلى أن توعية المواطنين مهمة أساسية، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات والمواجهات الفكرية، والتي تحتاج إلى أن يكون الناس على وعي تام بما يدور حولهم، وبحقيقة ما يطرح على أسماعهم.

وشدد على أن مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية حريصة على التعاون الفعّال والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات في جميع المحافظات من خلال عقد بروتوكولات تعاون للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، والتوعية بالقضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين.

ومن جهته، نوه محافظ سوهاج بدور الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في المحافظة على القيم الأخلاقية والمجتمعية ومحاربة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، مؤكدا على دعم الجهات القيادية والتنفيذية بالمحافظة لجهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة بالمحافظة.​