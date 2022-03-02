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«سياحة النواب»: المشروعات التنموية غيرت وجه الحياة في مصر

07:50 م الأربعاء 02 مارس 2022
«سياحة النواب»: المشروعات التنموية غيرت وجه الحياة في مصر

النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني

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كتب- مصراوي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مشروعات البنية التحتية والتنموية في مصر تشهد عصرًا غير مسبوق، وأعادت لها رونقها الحضاري العريق.

وأضافت، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذه المشروعات بمثابة مواجهة حازمة ودقيقة لأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وعلى رأسها الزيادة السكانية وإنهاء العشوائية السكنية التي أضرت كثيرًا بالمخططات العمرانية والمظهر الحضاري للدولة، كما أنها ساهمت في نشر العمران.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يخاطب المصريين دومًا بمنتهى الشفافية والوضوح ويكشف أمامهم حجم التحديات ويضع لهم حلولًا مبتكرة قادرة على خلق مجتمع تنموي وتغيير وجه الحياة في مصر.

وتابعت: "الرئيس السيسي كعادته دومًا خلال افتتاحات المشروعات القومية يرسخ لأهمية المشاركة المجتمعية كضمانة للنهوض، وضرورة تكاتف الشعب مع الحكومة في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات والمساهمة في استمراريتها".

وشددت رئيس لجنة السياحة، على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مواجهة التحديات القائمة والترويج لأهمية المشروعات التي تم تدشينها على مستوى معدلات التنمية.

نورا علي المشروعات التنموية مجلس النواب مشروعات البنية التحتية

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