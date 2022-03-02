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​الأحد.. بدء تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالعبور الجديدة

05:00 ص الأربعاء 02 مارس 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر، المرحلة الثالثة، بإجمالي 288 وحدة سكنية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة حتى يوم الخميس 31/3/2022، في تسليم.

وقال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إن على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العبور لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى جهاز المدينة للاستلام.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 93، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 94، يوم الثلاثاء 8/3/2022.

وقال رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة 95، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 97، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 98، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 99، يوم الأحد 27/3/2022، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 28/3/2022 : الخميس 31/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

شقق سكن مصر بالعبور الجديدة وحدات سكنية جهاز تنمية مدينة العبور

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