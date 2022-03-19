فئات وأوزان.. مصادر بالتموين تكشف ملامح قرار الوزارة بتسعير رغيف العيش الحر

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة ستعلن خلال 48 ساعة مقبلة القرار الرسمي بشأن تسعير رغيف الخبز الحر من أجل تطبيقه في المخابز.

وقالت المصادر، لمصراوي، اليوم السبت، إن اللجنة اللي شكلها وزير التموين وتضم كافة الجهات من المطاحن والصوامع والرقابة التموينية وشركات الغاز والكهرباء ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية تعقد اجتماعات مستمرة منذ الخميس الماضي وتستمر هذه الاجتماعات حتى الغد.

وأشارت المصادر إلى أنه من الصعب توحيد وزن وسعر رغيف الخبز الحر على مستوى الجمهورية بسبب تغير التكلفة من منطقة لأخرى.

وأوضحت المصادر في تصريحاتها أنه سيتم وضع آلية لحصول المخابز السياحية على الدقيق من المطاحن، كما سيتم نشر القرار الخاص بالتسعير في الجريدة الرسمية عقب صدوره.