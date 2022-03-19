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الحكومة: بدء مشروع خدمات النقل الجماعي في محافظتين جديدتين خلال الفترة الحالية

10:42 ص السبت 19 مارس 2022
الحكومة: بدء مشروع خدمات النقل الجماعي في محافظتين جديدتين خلال الفترة الحالية

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل البري.

وناقش وزير التنمية المحلية ووزير النقل مستجدات مشروع خدمات النقل الجماعي لإيجاد منظومة نقل جماعي منظم وآمن للمواطنين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يبدأ هذا المشروع في محافظتين جديدتين خلال الفترة الجارية وهما الشرقية والمنوفية بعد أن تم الانتهاء من المشروع في 5 محافظات خلال الفترة الماضية.

كما استعرض اللواء محمود شعراوي والفريق كامل الوزير خلال الاجتماع ملف تطوير مزلقانات السكة الحديدية وكباري المشاة في المحافظات وإزالة بعض التعديات التي تعيق أعمال التطوير بالتنسيق مع المحافظات ومن بينها (الأكشاك – الأسواق العشوائية – المباني) وتوفير الإضاءة اللازمة لتلك المزلقانات والمنطقة المحيطة بها لتسهيل الرؤية وحركة السكة الحديد والمواطنين.

محمود شعراوي التنمية المحلية خدمات النقل الجماعي كامل الوزير
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