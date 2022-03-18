مستشار الرئيس: منع تناول دواء كورونا الفموي لـ 3 فئات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، إنه جرى طرح دواء "مولنوبيرافير" الفموي لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرضى كورونا، في المستشفيات الحكومية والخاصة، وكذلك عبر منافذ الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وشدد "تاج الدين" في تصريحات للصحفيين، على ضرورة عدم تناول الدواء بدون روشتة طبية، مضيفًا: "مفيش دواء يتاخد بدون روشتة لأن كل الأدوية لها آثار جانبية".

وأوضح أن هناك 3 فئات ممنوعة من الحصول على هذا الدواء حتى الآن:

- بعض مرضى الكلى والكبد

- أقل من ١٨ عاما

- الحوامل والمرضعات

كانت مصر، أعلنت نجاحها في إنتاج دواء "مولنوبيرافير"، لتصبح من أوائل دول العالم التي تبادر بإنتاج هذا الدواء المُسرع لعلاج مرضى فيروس كورونا، والذي وافقت وكالة الدواء والغذاء الأميركية مؤخرا على طرحه بالأسواق في أميركا وبريطانيا.

وذكرت هيئة الدواء المصرية، أن 5 شركات وطنية مصرية حصلت على "رخصة" لتصنيع الدواء وتداوله عبر "الاستخدام الطارئ"، كمرحلة أولى يعقبها مشاركة عدد من الشركات الأخرى في الإنتاج.

وعن أبرز مواصفات الدواء الجديد، يقول الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يصنف في فئة الأدوية المضادة للفيروسات، والتي تعمل على منع تكاثر الفيروس داخل الجسم، ليتم القضاء عليه في أسرع وقت ممكن.

ويضيف عضو "علمية كورونا"، أن الدواء يؤخذ عبر جرعات تُؤخذ في الفم وليس الحقن.