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5.5 للطماطم.. ننشر أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

12:49 م الجمعة 18 مارس 2022
5.5 للطماطم.. ننشر أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفواكه والخضروات

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كتب- محمد سامي:
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر مصراوي أسعار المنتجات كالتالي:
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات
‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيهات
‏‎‏‎- الخيار 11 جنيها
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى 6 جنيهات
‏‎‏‎- الفلفل الرومى 11 جنيها
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 9 جنيهات
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12 جنيها
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها
‏‎‏‎- الليمون بـ 11.5 جنيه
- فاصوليا 28 جنيها‏‎
‏- بلح بارحى 34 جنيها
‏‎- البسلة 11 جنيها
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- ‏‎يوسفي سكرى 7 جنيهات
- برتقال بصرة 7 جنيهات
- برتقال بلدي 5 جنيهات
- الفراولة 13 جنيها

أسعار الخضروات أسعار الطماطم سعر الفاكهة المجمعات الاستهلاكية
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