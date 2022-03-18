5.5 للطماطم.. ننشر أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية
كتب- محمد سامي:
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر مصراوي أسعار المنتجات كالتالي:
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 10 جنيهات
- الجزر بـ 6 جنيهات
- الخيار 11 جنيها
- الباذنجان الرومى 6 جنيهات
- الفلفل الرومى 11 جنيها
- الباذنجان الأبيض 9 جنيهات
- الباذنجان العروس 12 جنيها
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
- الفلفل الألوان 20 جنيها
- الليمون بـ 11.5 جنيه
- فاصوليا 28 جنيها
- بلح بارحى 34 جنيها
- البسلة 11 جنيها
- كمثرى لبنانى 25 جنيها
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيهات
- برتقال بصرة 7 جنيهات
- برتقال بلدي 5 جنيهات
- الفراولة 13 جنيها
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