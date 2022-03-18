الزراعة في أسبوع.. اجتماع رئاسي وقرارات حكومية وزيارة لأسوان

كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 82، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 11 إلى 17 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة .

وألقى الإنفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، حيث تم استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

وترأس الدكتور رئيس مجلس الوزراء،الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور وزير الزراعة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وإيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلي عدد من الجهات المعنية .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار"، بين جمهورية مصر العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والموقع في روما بتاريخ 28 يناير 2022، كما وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي لتوريد ونقل القمح يضاف إلى أسعار التوريد.

وزار السيد القصير، محافظة أسوان، وتم وضع حجر الأساس لإنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادي الصعايدة، كما تم تفقد أول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر بكوم أمبو، بالإضافة إلى تفقد مقر هيئة تنمية بحيرة السد العالي ومفرخ صحاري السمكي، وكذلك مفرخ جرف حسين السمكي.

وبحث وزير الزراعة مع مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين، كما شهد وزير الزراعة، الحفل الختامي لانتهاء الدورات التدريبية لمركز الأقصر التنسيقي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وقام بتسليم شهادات التدريب لـ 32 مبعوثا من 11 دولة أفريقيا.

كما افتتح وزير الزراعة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أحدث خطوط إنتاج لقاحات الدواجن بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية.

وأطلقت وزارة الزراعة، قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل 21 سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع الوزارة، بأسعار مخفضة للمواطنين، كما أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا، باعتماد 41 من قطعان الأبقار الحلاب فى 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.



وأعلنت وزارة الزراعة، اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالاغذية، للاعتماد السنوي من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) وذلك طبقا لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 ، كما عقد المعمل ورشة عمل تعريفية حول جهاز real time PCR Q-TOWER، كما شملت تعريفا بأحدث الأجهزه المقدمه في مجال الاستخلاص للأحماض النووية والبيولوجيا الجزيئية وقد قام بالمحاضرة خلال هذه الندوه الخبير الألماني، وذلك في إطار زيادة كفاءة الباحثين والمحلليين بالمعمل، كما بلغ إجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع، حوالي 7 آلاف شهادة بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء، كما أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الحملة القومية الأولى لعام 2022 لتحصين المواشي ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافين جديدين، بمناسبة احتفال محافظتي الفيوم وبني سويف بعيدهما القومي بعنوان: "الفيوم".. التنوع الزراعي في مصر الصغرى، و"بني سويف".. الحضارة والزراعة فى لؤلؤة الصعيد.

كما تفقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، عملية توزيع الأسمدة وتففد بعض الأصول المملوكة للوزارة في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كذلك نظم مركز بحوث الصحراء بتنظيم قافلة بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين بالقرى والتجمعات البدوية بالشيخ زويد بشمال سيناء، كما قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة منطقه شمال الصعيد لمكافحة الافات، للوقوف على سير العمل بها، حيث تفقد صوب المفترس الاكاروسي استعدادا لإطلاقه، فضلا عن تفقد مخازن المبيدات وآلات الرش.