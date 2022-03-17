منح جائزة "البابا شنودة الثالث للحكمة والتعاطف" للدكتور رشاد برسوم

(مصراوي):

شهد البابا تواضروس الثاني اليوم احتفالية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي السنوية لمنح جائزة "البابا شنوده الثالث للحكمة والتعاطف" لعام 2022.

ونال الجائزة هذا العام الدكتور رشاد برسوم رئيس مركز القاهرة لأمراض الكلى والأستاذ المتفرغ والرئيس الأسبق لأقسام الأمراض الباطنة ومؤسس مركز القصر العيني لأمراض الكلى والديلزة (Dialysis) بجامعة القاهرة.

وألقى البابا كلمة مناسبة هنأ خلالها الدكتور رشاد برسوم بفوزه بالجائزة، كما ألقيت عدة كلمات من نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور رشاد برسوم وبعض من المشاركين في الاحتفالية.

وسلم قداسة البابا د. برسوم الجائزة في نهاية الاحتفالية وتم التقاط الصور التذكارية.

حضر الاحتفالية، التي تقام سنويًا بالتزامن مع ذكرى نياحة مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، عدد من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وسفراء بعض الدول، وعدد من أحبار الكنيسة والاباء الكهنة والشخصيات العامة.