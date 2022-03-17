مستشار الرئيس: 152 مصنعا للأدوية بمصر.. ولم نعاني نقصا خلال جائحة كورونا

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، تجربة وباء كورونا، وما يحدث الآن بين روسيا وأوكرانيا وما قد يحدث مستقبلا، يؤكد ضرورة وجود بنية تحتية صحية وطبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن طرح منتج جديد لعقار مولنوبيرافير، لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، والدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.

وأضاف تاج الدين: "أحيي الرئيس السيسي لأنه تبنى هذه الفكرة في كل القطاعات، حتى صوامع القمح بمواصفات قياسية تستوعب كميات كبيرة في ظل أزمة القمح الراهنة، وبالتالي فالاحتياطي الاستراتيجي ضرورة".

وأشار تاج الدين إلى وجود 152 مصنعا للأدوية في مصر، مشددا على أنه على مدى عامين لم تعاني مصر من أي نقص في الأدوية التي تعالج أعراض ومضاعفات كورونا، في وقت كانت دولا كبيرة تملك إمكانيات ضخمة تعاني من النقص.

وقال مستشار الرئيس: "عندما استدعت الجائحة الحاجة لأجهزة في الرعايات أو التنفس أو أدوية مساندة ومستلزمات كان هناك توجه رئاسي لوجود احتياطي استراتيجي منها والرئيس كان يتابع بنفسه عدد الأجهزة بشكل مستمر".