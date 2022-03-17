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مرصد الأزهر: اعتماد 15 مارس يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا ضربة للحركات المتطرفة

11:21 ص الخميس 17 مارس 2022
مرصد الأزهر: اعتماد 15 مارس يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا ضربة للحركات المتطرفة

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

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كتب- محمود مصطفى:

اعتمدت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة يوم الـ 15 من مارس يومًا دوليًا ‏لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا القرار يسهم بشكل كبير في إخماد فتيل الكراهية والعنف الذي يستهدف ‏المسلمين بصفة عامة، ولاسيما الذين يعيشون في بلدان ذات أغلبية غير مسلمة.

وشدد المرصد على أن القرار يمثل ‏ضربة موجعة للحركات اليمينية المتطرفة التي تروِّج لكراهية المسلمين وغيرهم في ‏الغرب.‏

ويؤكد قرار الجمعية العامة على الحق في حرية الدين والمعتقد، فضلا عن استناده إلى ‏القرار الصادر عام 1981 الذي يدعو إلى "القضاء على كافة أشكال التعصُّب والتمييز القائمين على أساس الدين ‏أو المعتقد.‏

وطالب قرار الأمم المتحدة جميع الهيئات التابعة لها والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة دول العالم بتنظيم ودعم عدد كبير من الفعاليات البارزة التي تهدف إلى زيادة ‏الوعي على جميع الأصعدة فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا.

مرصد الأزهر مكافحة الإسلاموفوبيا الأمم المتحدة
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