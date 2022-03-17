مرصد الأزهر: اعتماد 15 مارس يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا ضربة للحركات المتطرفة
كتب- محمود مصطفى:
اعتمدت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة يوم الـ 15 من مارس يومًا دوليًا لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا القرار يسهم بشكل كبير في إخماد فتيل الكراهية والعنف الذي يستهدف المسلمين بصفة عامة، ولاسيما الذين يعيشون في بلدان ذات أغلبية غير مسلمة.
وشدد المرصد على أن القرار يمثل ضربة موجعة للحركات اليمينية المتطرفة التي تروِّج لكراهية المسلمين وغيرهم في الغرب.
ويؤكد قرار الجمعية العامة على الحق في حرية الدين والمعتقد، فضلا عن استناده إلى القرار الصادر عام 1981 الذي يدعو إلى "القضاء على كافة أشكال التعصُّب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
وطالب قرار الأمم المتحدة جميع الهيئات التابعة لها والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة دول العالم بتنظيم ودعم عدد كبير من الفعاليات البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي على جميع الأصعدة فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا.
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