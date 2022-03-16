محافظ القاهرة يدشن مبادرة توزيع ٢٥٠ ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية

كتب- محمد نصار:

دشن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مبادرة محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع ٢٥٠ ألف كرتونة "هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي" للمواطنين والتي بدأت بتوزيع ١٠ آلاف كرتونة تحوي السلع الأساسية على الأسر الأولى بالرعاية بحي المرج.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.