الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعلن أسعار الزيت واللحوم في المجمعات

كتب- محمد سامي:

قال اللوا أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، إن كرتونة رمضان تتوافر بحوالي 1300 ‏مجمع استهلاكي منتشرة بمحافظات الجمهورية بالفئات المالية السابقة، ‏مشيرا إلى أنه حال رغبة المواطن بزيادة السلع فإنه متاح أيضا. بحسب بيان صحفي لوزارة التموين.

واكد ‏أن المجمعات الاستهلاكية تتوافر بها السلع الرمضانية من (بلح - ‏ياميش - تمر هندي) وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى ‏‏30%، إضافة إلى توافر اللحوم المجمدة وأضاف إن ‏المجمعات الاستهلاكية بها جميع أنواع الزيوت بأسعار (21 جنيها للعبوة ‏زنة 800 م - 23.5 جنيه للعبوة زنة 900 م – 25 جنيها للعبوة زنة ‏واحد كيلو) إضافة إلى السكر بـ10 ونصف جنيه للكيلو.

وقال أحمد كمال المتحدث ‏الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن السيارات ‏المتنقلة تعمل جنباً إلى‎ ‎جنب مع المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع ‏الغذائية والسلع الرمضانية بنفس تخفيضات المجمعات الاستهلاكية، ‏وأكد أن هذه السيارات تتمركز بالميادين الرئيسية بالمحافظات لتوفير ‏احتياجات المواطن من السلع.‏