الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعلن أسعار الزيت واللحوم في المجمعات
كتب- محمد سامي:
قال اللوا أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن كرتونة رمضان تتوافر بحوالي 1300 مجمع استهلاكي منتشرة بمحافظات الجمهورية بالفئات المالية السابقة، مشيرا إلى أنه حال رغبة المواطن بزيادة السلع فإنه متاح أيضا. بحسب بيان صحفي لوزارة التموين.
واكد أن المجمعات الاستهلاكية تتوافر بها السلع الرمضانية من (بلح - ياميش - تمر هندي) وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى 30%، إضافة إلى توافر اللحوم المجمدة وأضاف إن المجمعات الاستهلاكية بها جميع أنواع الزيوت بأسعار (21 جنيها للعبوة زنة 800 م - 23.5 جنيه للعبوة زنة 900 م – 25 جنيها للعبوة زنة واحد كيلو) إضافة إلى السكر بـ10 ونصف جنيه للكيلو.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن السيارات المتنقلة تعمل جنباً إلى جنب مع المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع الغذائية والسلع الرمضانية بنفس تخفيضات المجمعات الاستهلاكية، وأكد أن هذه السيارات تتمركز بالميادين الرئيسية بالمحافظات لتوفير احتياجات المواطن من السلع.
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