نائبة: توجيهات الرئيس بشأن الخبز طوق نجاة للخروج من الأزمة العالمية

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع سعره، وتحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي، مؤكدة بأن القرارات تهدف إلى دعم مظلة الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق بعد الزيادات العشوائية في الأسعار طوال الأيام الماضية، وتوضح استشعار الرئيس بآلام المواطن واتخاذ مثل هذه القرارات هو بمثابة طوق نجاة لتخفيف تأثير الأزمة العالمية على الأسواق.

وأضافت أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم أن التوجيه الرئاسي يأتي ضمن خطوات كثيرة اتخذتها الدولة المصرية، للخروج من الأزمة العالمية، بأقل الخسائر ومحاولة المحافظة على المخزون الاستراتيجي ودعم الإنتاج المحلي، وفرض رقابة صارمة على الأسواق والتجار ضعاف النفوس الذين يتخذون من الاحتكار وسيلة للربح والكسب الغير مشروع.

وطالبت ابوشقة، الجهات التنفيذية باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرارات الرئاسية للحفاظ على ثبات أسعار السوق، وتوفير احتياجات المواطنين خاصة خلال الشهر الفضيل الذي سيحل علينا بعد أيام، موضحة بأن التوجيهات تأتي استكمالا لقرارات الحكومة بمنع تصدير الحبوب من الفول والعدس وغيرها وكذلك قرارات منع تصدير الزيوت لمدة ثلاثة أشهر لتوفير فائض لمواجهة احتياجات السوق.

كما طالبت، المؤسسات الدينية الأزهر والأوقاف والكنيسة والإعلام بالقيام بدورهم في التوعية البناءة في التكاتف في المحن والأزمات والترشيد في استخدام السلع وعدم الإسراف ومنع الاحتكار للسلع وذلك لتنفيذ أوامر الديانات السماوية بالاقتصاد وعدم الإسراف وتحريم الاحتكار.