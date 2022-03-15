بعد توجيه السيسي.. مصدر حكومي يكشف: حافز جديد لتوريد القمح

كتب- محمد سامي:

كشف مصدر حكومي مُطلع، عن إقرار حوافز جديدة لسعر توريد أردب القمح، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن مجلس الوزراء سيقر حوافز بقيمة 100 جنيه للأردب الواحد، بحيث تكون استفادة الفدان بنحو 2000 جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه يوم الأحد، بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، بهدف تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

كانت الحكومة حددت أسعار توريد القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، بين 800 و820 جنيهًا للأردب (150 كجم) حسب درجة نقاء القمح، وفقاً لبيان مشترك صدر عن وزارات الزراعة والمالية والتموين في نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 100 جنيه للأردب عن العام الماضي.