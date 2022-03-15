هل يوجد خطر على المرأة الحامل إذا تلقت لقاح كورونا؟.. الصحة ترد

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة الصحة والسكان حقيقة وجود خطورة ناتجة عن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالنسبة للسيدات الحوامل.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على فيسبوك: لا يوجد خطورة على السيدة الحامل إذا تلقت لقاح فيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الدراسات التي أجريت حتى الآن أثبتت مأمونية وفاعلية اللقاح للسيدات الحوامل.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قررت اعتبارا من صباح الأحد الماضي إلغاء بيان كورونا اليومي على أن يتم إصدار البيان بشكل أسبوعي ليصدر مساء السبت من كل أسبوع فقط.