احذروا خطر الموت.. النقل تهيب بالمواطنين عدم الاقتراب من مسار القطار الخفيف

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أن اتحاد شركات المجموعة الصينية المحدودة للسكك الحديدية CREC وشركة أفيك إنترناشيونال القابضة AVIC INTL المقاول، بدأ في إطلاق تيار الجهد المتوسط بطول المسار الموازي لطريق الإسماعيلية بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام - العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بمرحلتيه الأولى والثانية.

وأهابت الهيئة القومية للأنفاق خلال بيان لها مساء اليوم، بعموم المواطنين عدم الاقتراب من مسار القطار أو كابلات الجهد المتوسط، وعدم التواجد داخل الأسوار، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من خطر الموت.

وشددت الهيئة القومية للأنفاق، أنه في حال المخالفة بالتعدي على مسار القطار، ستقوم الهيئة بصفتها المالك أو اتحاد الشركات الصينية بصفته المقاول، باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المختصة لتطبيق العقوبات القانونية حيال المخالفين.