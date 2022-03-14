الأرصاد: ليلة شديدة البرودة.. والحرارة في القاهرة 8 درجات

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الليلة ستكون شديدة البرودة، مضيفة أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 8 درجات فقط.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن محطة أرصاد القاهرة سجلت فعليًا لليلة الماضية 8 درجات ونقطة الندى 0 درجة، وهذا يعني أن الهواء جاف ولا يوجد فيه أي نسب للرطوبة، ويزيد على هذا نشاط الرياح الذي أدى إلى إحساس كبير ببرودة الطقس خلال فترات الليل ووصلت درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة إلى 6 درجات.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى سجلت على القاهرة اليوم 14 وأمس 15 درجة، بالإضافة إلى حالة من الجفاف الكبير في الهواء ونقطة الندى تصل إلى 0 درجة.

واختتمت الهيئة بيانها أن هذه الأجواء تستمر حتى نهاية الأسبوع.