إعلان

الأرصاد: ليلة شديدة البرودة.. والحرارة في القاهرة 8 درجات

08:28 م الإثنين 14 مارس 2022
  • عرض 7 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 7 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 7 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 7 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 7 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 7 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 7 صورة
    موجة طقس سيئة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الليلة ستكون شديدة البرودة، مضيفة أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 8 درجات فقط.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن محطة أرصاد القاهرة سجلت فعليًا لليلة الماضية 8 درجات ونقطة الندى 0 درجة، وهذا يعني أن الهواء جاف ولا يوجد فيه أي نسب للرطوبة، ويزيد على هذا نشاط الرياح الذي أدى إلى إحساس كبير ببرودة الطقس خلال فترات الليل ووصلت درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة إلى 6 درجات.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى سجلت على القاهرة اليوم 14 وأمس 15 درجة، بالإضافة إلى حالة من الجفاف الكبير في الهواء ونقطة الندى تصل إلى 0 درجة.

واختتمت الهيئة بيانها أن هذه الأجواء تستمر حتى نهاية الأسبوع.

الطقس درجة الحرارة الأمطار الرياح

الخبر التالى:

احذروا خطر الموت.. النقل تهيب بالمواطنين عدم الاقتراب من مسار القطار الخفيف
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا