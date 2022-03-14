اليوم.. 11 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ تناقش اقتراحات برغبة بشأن مشكلات المواطنين

كتب- نشأت علي:

استأنفت 11 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ اجتماعاتها اليوم الاثنين، لمناقشة اقتراحات برغبة بشأن تنفيذ مشروعات خدمية وتلبية احتياجات المواطنين في بعض المحافظات، كما ناقشت ملفات وقضايا في مجالات مختلفة.

واستكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم مناقشة تيسير إجراءات التقاضي، وذلك في إطار سلسلة جلسات تعقدها اللجنة لدراسة هذا الملف.

كما ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقادم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.

وواصلت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ خلال أجتماعها اليوم، مناقشة قضية "المخدرات.. الأخطار وسبل المواجهة من وجهة نظر الأمن القومى"، وتبحث آليات التصدي والمواجهة لهذه القضية لحماية المجتمع من أضرارها.

كما عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، اجتماع لاستكمال دراسة طلب المناقشة العامة الذي أحيل إلى اللجنة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وعقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، اجتماعين، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب محمد الصالحي، بشأن إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين، والإسراع في تنفيذ الطريق الدائري بالزقازيق بخطة العام القادم.

كما ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أجتماعها اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل، بحضور ممثلي الحكومة.

وواصلت لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور ممثلى الحكومة.

كما نظرت لجنة الصحة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مستشفى باريس المركزي بمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد.

وناقشت لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن تنفيذ أسوار حماية على جانبي المجاري المائية للترع بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بحضور ممثلي الحكومة.

كما ناقشت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوانى بشأن دراسة وتفعيل إنشاء شاطئ عام لمركزي الحمام والضبعة بمحافظة مطروح، بحضور ممثلي الحكومة.