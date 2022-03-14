بدء إضراب للأطقم الأمنية في عدة مطارات بألمانيا

إضراب للأطقم الأمنية في عدة مطارات بألمانيا

برلين - (د ب أ):

من المتوقع حدوث تأخيرات وإلغاءات للرحلات الجوية في العديد من المطارات الألمانية اليوم الاثنين بسبب الإضراب الذي تنظمه الأطقم الأمنية في نقاط تفتيش الركاب طوال اليوم للمطالبة بتحسين الأجور وشروط العمل.

وأكد متحدث باسم نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات أن الأطقم الأمنية توقفت عن العمل في مطار كولونيا/بون "تماما" عقب منتصف الليل.

كما تم التخطيط للإضراب في مطارات دوسلدورف وبرلين وبريمن وهانوفر ولايبتسيج.

وقالت الشركة المشغلة لمطار برلين-براندنبورج إنه يتعين على الركاب الاتصال بشركات الطيران بشأن التأخيرات أو الإلغاءات المحتملة والتخطيط لمزيد من الوقت لرحلتهم.

وقال مشغلو المطارات في دوسلدورف وكولونيا/بون إنهم يتوقعون إلغاء العديد من الرحلات الجوية.