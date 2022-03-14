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وظائف في وزارة الري.. تعرف على طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

08:31 ص الإثنين 14 مارس 2022
وظائف في وزارة الري.. تعرف على طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

وزير الموارد المائية والري

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كتب- أحمد مسعد:

أعلن قطاع المياه الجوفية، التابع لوزارة الري، في منشور داخلي حاجته لشغل عدد من الوظائف في بعض التخصصات الفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة.

وجاءت الوظائف كالتالي:

"مطلوب 5 فنيين بمؤهل ثانوي صناعي، و10 كتاب بمؤهل ثانوي تجاري، و5 سائقين حاصلين على رخصة قيادة، و10 خدمات معاونة"، على أن يكون التقديم في مبنى وزارة الموارد المائية والري.

وجاء الشروط كالتالي:

"موافقة جهة العمل، بيان حالة وظيفة معتمد، وصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم هاتف المتقدم.

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وزارة الري قطاع المياه الجوفية الوظائف

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