وظائف في وزارة الري.. تعرف على طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن قطاع المياه الجوفية، التابع لوزارة الري، في منشور داخلي حاجته لشغل عدد من الوظائف في بعض التخصصات الفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة.

وجاءت الوظائف كالتالي:

"مطلوب 5 فنيين بمؤهل ثانوي صناعي، و10 كتاب بمؤهل ثانوي تجاري، و5 سائقين حاصلين على رخصة قيادة، و10 خدمات معاونة"، على أن يكون التقديم في مبنى وزارة الموارد المائية والري.

وجاء الشروط كالتالي:

"موافقة جهة العمل، بيان حالة وظيفة معتمد، وصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم هاتف المتقدم.