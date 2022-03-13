رئيسة "قومي المرأة" تبحث مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة التعاون المشترك

كتبت- نور العمروسي:

على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر، الدكتورة سيما بوس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والهيئة.

ورحبت الدكتورة سيما بالدكتورة مايا مرسي وأكدت أن مصر من الدول المهمة في المنطقة العربية وأشادت بالجهود المصرية القوية لتمكين المرأة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وصفت تلك الجهود بغير المسبوقة، وأكدت ترحيبها بتعزيز التعاون والشراكة مع مصر على كافة المستويات بما يتناسب مع الأولويات الوطنية.