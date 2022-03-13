هيثم الحريري ناعيا أنيسة حسونة: " ابنة مصر البارة"

كتب – أسامة علي:

نعى المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق.

وقال الحريري، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون"

وأضاف البرلماني السابق: "بخالص الحزن والأسى، فقدت مصر ابنتها البارة السيدة الفاضلة الوطنية دكتورة أنيسة حسونة، خالص العزاء للأسرة والعائلة والأصدقاء".

وأردف: "اسال الله العظيم ان يغفر لها ويرحمها ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وقال أيمن ممدوح عباس، مدير مستشفى الناس، لمصراوي، إن "حسونة" توفيت قبل قليل، وتعكف أسرتها على تحديد موعد تشييع الجنازة والعزاء.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.