الصحة: انتهاء الموجة الخامسة من فيروس كورونا



(مصراوي):

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن سبب تغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، هو تناقص أعداد مصابي الفيروس الذين يحتاجون إلى رعاية في المستشفيات على مدى أكثر من أسبوعين.

وأضاف حسام عبدالغفار، خلال هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن ما حدث مؤشر لنجاح الدولة في مواجهة الموجة الخامسة لكورونا والمتحور أوميكرون، ما يعني أيضًا انتهاء ذروة الموجة الخامسة من الفيروس.

وقال عبدالغفار: "انتهينا من ذروة الموجة الخامسة من فيروس كورونا، ومن أجل أن يكون هناك موجة سادسة لفيروس كورونا أو لا، ذلك يتحدد بناء على المواطنين ومدى إداركهم ووعيهم، فعندما يتلقى الجميع لقاح فيروس كورونا سيكون انتشار الفيروس محدود وقليل جدًا بين المواطنين".