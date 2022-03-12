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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

03:00 م السبت 12 مارس 2022
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد أحمد شرف؛ للتعزية في وفاة العميد متقاعد محمد شريف راشد.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مندوب تعذية وفاة العميد محمد شريف راشد
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