هل شرب الشاي أو القهوة والنسكافيه باللبن يضر بالصحة؟ هاني الناظر يرد

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن شرب الشاي باللبن أو القهوة باللبن أو النسكافيه باللبن لا خوف أو ضرر منه على الصحة العامة.

وقال الناظر في منشور توعوي عبر صفحتة الشخصية على "فيسبوك": "إعلم جيدًا أنه في الإعادة إفادة! لذلك ونتيجة تكرار نشر معلومات مغلوطة على بعض الصفحات أذكركم مرة جديدة بأن شرب الشاي باللبن أو القهوة باللبن أو النسكافيه باللبن لا خوف أو ضرر منه على الصحة العامة".

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية: "ولم يثبت علميًا أنه يسبب أي أمراض كما يشاع على بعض المواقع".