الزراعة توجّه إرشادات عاجلة للمزارعين لمواجهة الظروف الجوية

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت لجنة متابعة التغيرات المناخية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من التوصيات والإرشادات العاجلة للمزارعين لمواجهة التقلبات الجوية الحالية في الأنشطة الزراعية.

يأتي ذلك في ظل ما تتعرض له البلاد من تقلبات مناخية خلال هذه الأيام وفي إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة حالة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأنشطة الزراعية المختلفة وإعداد التوصيات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه التقلبات.

وجاءت الإرشادات والتوصيات على النحو التالي:

تفاصيل الحالة المتوقعة من التقلبات المناخية شديدة الاضطراب، وأبرز مظاهرها المناخية هي:

1- نشاط كبير للرياح المحملة بالرمال والأتربة يوم الخميس 10 مارس يشمل أجزاء كبيرة من الجمهورية لتتجاوز سرعات الرياح 40-55 كم/ساعة.

2- انخفاض كبير في درجات الحرارة ليعود الطقس الشتوي شديد البرودة ليلاً لتلامس الحرارة الـ 5 - 6 °م ليلاً مرة أخرى على مناطق كثيرة من الجمهورية.

3- يستمر سيطرة الكتلة الباردة طوال الأسبوع القادم لتعود أجواء شهر "طوبة " مرة اخرى، مما قد يسبب آثار سلبية على أشجار الفاكهة بالتحديد.

أهم التأثيرات المتوقعة والتوصيات:

1- التأثير على عمليات النمو والتحجيم للبطاطس الصيفية والنمو فى الفاصوليا والتحجيم والتلوين فى الطماطم (في الصعيد) وعمليات مليء الحبوب فى الفول والبسلة والكمون واليانسون والحمص والحلبة.

التوصية:

1- الاهتمام بضبط الري وإضافة مركبات البوتاسيوم مع الري أو رشاً (سلفات بوتاسيوم مع الري 10 – 12 كم مع الري بالغمر و 4-5 كجم مع التنقيط) ، نترات وسترات البوتاسيوم رشاَ بمعدل 6-8 مم / لتر.

2- (مهم جداً) تأثر عمليات الإخصاب والعقد فى معظم أشجار الفاكهة (مانجو - عنب - زيتون - نخيل).

التوصية:

1- الاهتمام بضبط الري قدر الإمكان وزيادة اضافة مركبات عالي الفسفور (حامض فسفوريك – ماب) مع الري - الرش بمركبات الكالسيوم بورون من مصادر جيدة وبدون خلط.

2- البرودة الشديدة ليلًا ستؤثر على معدل نمو الشتلات (الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكوسة، الكنتالوب، الشمام) أو معدلات إنبات التقاوي لمحاصيل العروة الصيفي المبكر مثل الذرة أو القطن أو لب البطيخ.

التوصية:

يفضل تأجيل الزراعة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

- زيادة مناسبة الظروف للفحة الساق الصمغية وعفن الساق في الكنتالوب والبطيخ والخيار وعلى التبقع البكتيري على الطماطم. وأعفان الجذور في الفاصوليا.

- زيادة في انتشار البياض الدقيقي على المانجو واللطعة الأرجوانية والبياض الزغبي فى الصعيد على البصل "البزق" لإنتاج الحبة السوداء.

التوصية:

إجراء الرشات الوقائية أو العلاجية بالمركبات (أزوكسي استروبين – فوستيل المونيوم – مانكوزيب – سامسكونيل – بينالاكسيل – ميتالاكسيل – كونازول).

- احتمالية حدوث ظاهرة الرقاد للقمح وخاصة في التوقيتات التي تزيد فيها سرعات الرياح عن 35- 40 كم / ساعة، بالتالي ممنوع الري في التوقيتات التي تزيد فيها سرعات الرياح.

التأثيرات الإيجابية:

1- توقف الإصابة ببعض الأمراض التي ظهرت خلال الفترات الماضية مثل صدأ القمح ولفحات البطاطس وتبقعات الفول البلدي.

2- خفض تعداد الحشرات مثل المن والتربس على القمح والبطاطس الصيفي والفول وغيرها.

3- زيادة تحجيم البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل المبكر.