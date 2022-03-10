الطقس غدا الجمعة: عودة للأجواء الشتوية.. وانخفاض الحرارة 5 درجات

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حالياً.

وقالت منار لمصراوي، إن الطقس مائل للبرودة على القاهرة وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت أن البلاد تتأثر برياح شمالية قادمة من شمال شرق أوروبا، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات على معظم الأنحاء.

وتابعت: "عدنا للأجواء الشتوية نهارا، والطقس شديدة البرودة ليلا، مع نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، يزيد الإحساس أكثر بانخفاض درجات الحرارة".

وأوضحت منار، أن البلاد تتأثر بنشاط رياح مصاحب للرمال والأتربة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ويستمر هذا الانخفاض حتى بدايات الأسبوع المقبل، على أن تكون ذروة الانخفاض في درجات الحرارة يوم السبت المقبل، على أن يكون الطقس خلال فترة النهار مائل للبرودة، وشديد البرودة ليلا، ومن المتوقع أن يصل لـ"قارس البرودة".

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود اضطراب في حركة الأمواج بالبحرين الأحمر والمتوسط ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار، مع أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية نهارا، والإسكندرية 16 درجة، ومطروح 16 درجة، وبورسعيد 16 درجة، والإسماعيلية 18، وكاترين 08 درجات، وشرم الشيخ 21 درجة، والغردقة 21 درجة مئوية.