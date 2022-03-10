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الجيزة: إزالة أقدم سوق عشوائي في إمبابة (صور وفيديو)

07:14 م الخميس 10 مارس 2022
  • عرض 3 صورة
    إزالة أقدم سوق عشوائي في إمبابة
  • عرض 3 صورة
    إزالة أقدم سوق عشوائي في إمبابة
  • عرض 3 صورة
    إزالة أقدم سوق عشوائي في إمبابة
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات إزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بحضارية وتوفير أماكن بديلة للبائعين.

وبحسب بيان اليوم الخميس، يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للأجهزة المعنية في ذلك الشأن.

وأزال حي شمال الجيزة، أحد أقدم الأسواق العشوائية المتواجدة بالمنطقة أعلى نفق المنيرة بشارع المطار، والذي يضم 36 باكية و7 أكشاك وفتارين مجاورة للسويقة مع توفير أماكن بديلة للبائعين.

ويأتي ذلك تمهيدا لتطوير مدخل شارع المطار أعلى نفق المنيرة ورفع كفاءته وذلك تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

إزالة سوق عشوائي امبابة الجيزة نفق المنيرة
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