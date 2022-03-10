"المجتمعات العمرانية" تنظم ورشة عمل لتعظيم الاستفادة من الأراضي



كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل بشأن التوعية والتدريب والدعم التكنولوجي في مجال (AutoCAD Advanced) لجميع الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي للوحدة، وفي ضوء التحول الرقمي للدولة وحرص القيادة السياسية على التحول الرقمي والشمول المالي، وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة للهيئة.

وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي تحت ولاية الهيئة ودعم متخذي القرار، ومن خلال استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات بإعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل (online) وتربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة، ويتم استخدام أحدث التقنيات والاطلاع على كل ما هو جديد ويرفع كفاءة المهندسين بالهيئة، وذلك سيعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.