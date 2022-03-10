السيسي ونظيره الطاجيكي يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

القاهرة (أ ش أ):

شهد الرئيسان عبدالفتاح السيسي والطاجيكي إمام علي رحمن، اليوم الخميس، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة المصرية وطاجيكستان، كل من وزير الزراعة السيد القصير ووزير الزراعة في طاجيكستان كريم زوده سادي.

كما وقع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس لجنة الشباب والرياضة رحمان زوده عبدالله مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين.

وتم أيضا توقيع اتفاق تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم في طاجيكستان، ووقعها عن الجانب المصري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وعن الجانب الطاجيكي وزير المعارف والعلم سعيد زاده رحيم.

كما تم توقيع اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة جنوب سيناء بمصر وإقليم خاتلون بطاجيكستان، ووقعها وزير الخارجية سامح شكري وعن الجانب الطاجيكي وزير الخارجية سراج الدين مهر الدين.

ووقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة دار الكتب والوثائق القومية بمصر ومكتبة طاجيكستان القومية ومعهد الآثار الخطية لدى هيئة رئاسة أكاديمية العلوم بطاجيكستان، ووقعها وزير الخارجية سامح شكري ومن الجانب الطاجيكي وزير الخارجية سراج الدين مهر الدين.