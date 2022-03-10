كورونا اليوم.. الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن الوضع الوبائي لـ "كوفيد - 19"

كتب- محمد غايات

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريرا حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محليا وعالميا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

واستهل الوزير التقرير بالإشارة إلى معدلات التغير الأسبوعي لحالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عن الإصابة بتلك الفيروس على مستوى العالم لكل مليون نسمة، وكذا على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً في هذا الصدد إلى أن مصر تأتي ضمن الدول التي سجلت معدلات منخفضة.

وأشار في الوقت ذاته إلى المنحنى الوبائي للحالات المؤكدة من مرض كورونا حتى نهاية الأسبوع الوبائي رقم 9 لعام 2022، موضحا أن الانخفاض في معدلات الإصابة صاحبه خفض عدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

وتناول الوزير خلال التقرير موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم توفير أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن، من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك أكثر من 73 مليون جرعة، منها نحو 1.4 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة، مضيفاً أن المتبقي من الجرعات يكفي لتطعيم أكثر من 42 مليون مواطن.

وفيما يتعلق بنسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 18 سنة، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنها وصلت إلى نحو 50.5%، فيما وصلت نسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 12 سنة إلى نحو 43.6% من المستهدف.