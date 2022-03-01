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مصادر أثرية تكشف حقيقة اكتشاف توابيت جديدة في سقارة

11:40 م الثلاثاء 01 مارس 2022
مصادر أثرية تكشف حقيقة اكتشاف توابيت جديدة في سقارة

وزارة السياحة والآثار ارشيفية

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أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن الكشف الأثري الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مساء اليوم، مع أحد رواد السوشيال ميديا، في منطقة سقارة، ليس جديدا.

وكشف المصادر لمصراوي، أن هذا الكشف الأثري أعلن عنه من قبل، وهو نفس آبار الدفن التي عثر عليها من قبل في سقارة، غاية الأمر أن هناك العشرات من التوابيت لم يتم استخراجها بعد، وما زالت موجودة في آبار الدفن منذ فترة بعيدة على اكتشافها.

وكان "وزيري" استعرض مع اليوتيوبر "حجاجوفيتش"، مجموعة كبيرة من التوابيت الخشبية في حالة رائعة، وكذلك أقنعة خشبية وتماثيل، وغيرها من البقر الأثرية الثمينة، وأكد حجاجوفيتش أنه أعظم اكتشاف أثري في العالم يضم ٣٠٠ تابوت داخلهم مومياوات تعرض لأول مرة.

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