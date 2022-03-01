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وصول طائرة الطلاب المصريين بعد إجلائهم من أوكرانيا

10:32 م الثلاثاء 01 مارس 2022
وصول طائرة الطلاب المصريين بعد إجلائهم من أوكرانيا

مطار القاهرة الدولي

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كتب - محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من رومانيا وعليها 181 راكباً (١٧٥ من الطلاب و٦ من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي)، والتي تم تخصيصها لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقام فريق من العلاقات العامة بمتابعة إنهاء إجراءات وصولهم، داخل صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم.

كماخصصت ادارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين طبيبا على الطائرة، وتم تزويده بـ200 تحليل فيروس كورونا السريع Rapid Test؛ لفحص الركاب المصريين على الطائرة ، وإجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وكذلك يقوم الطبيب بفحص الركاب ومتابعة حالتهم الصحية، خاصة أنهم منذ عدة أيام نازحين من المدن الأوكرانية إلى الدول المجاورة، وتم تجميعهم في العاصمة الرومانية بوخارست.

مطار القاهرة الدولي أوكرانيا الطلاب المصريين رومانيا شركة إيركايرو

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